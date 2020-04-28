Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi, ülkede vaka sayısının son 24 saate 6 bin 411 arttığını açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 558 yükseldi. Ölü sayısı ise 72 artarak, 867'ye ulaştı.

Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az enfeksiyon vakası bildiren ülkede bu ay sayı dramatik şekilde artmaya başladı.