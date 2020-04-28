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Rusya'da 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 411 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi, ülkede vaka sayısının son 24 saate 6 bin 411 arttığını açıkladı.
Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 558 yükseldi. Ölü sayısı ise 72 artarak, 867'ye ulaştı.
Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az enfeksiyon vakası bildiren ülkede bu ay sayı dramatik şekilde artmaya başladı.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:21
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