İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, sabah saatlerinde Serbişe ilçesi yakınlarında soğan yüklü bir tır ile otobüs çarpıştı.

Güney Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Rızayi, kazada 12 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Rızayi, kaza nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.