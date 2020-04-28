Hayatını kaybedenlerden 16’sının 40 yaşın altında olduğu ülkede, en çok ölüm 2 bin 506 kişiyle 80-89 yaş aralığında gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısı son 24 saatte 2 bin 900 artarak 117 bin 400’e yükseldi. Mevcut hasta sayısı ise 37 bin olarak kaydedildi.

Ülkede 8 Mart’tan 19 Nisan’a kadar yapılan koronavirüs test sayısı 2 milyon 72 bin 669'u buldu.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 425, bunlardan bin 757’si solunum destek ünitesine bağlı.

YouGov şirketi tarafından yapılan bir ankete katılanların yüzde 67'si koronavirüsüne karşı korunmak için maske zorunluluğuna uymak istediğini belirtti.

Yüzde 15 ise bu kurala kısmen uymak istiyor, yüzde 4’ü maske zorunluluğunu boykot ediyor.