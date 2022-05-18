Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmak için örgütlü suç çetesi üyelerinin dün Duşanbe-Kulma otoyolunun Ruşan’dan geçen kısmını yasa dışı kapattığı kaydedildi.

Açıklamada, çete üyelerinin uluslararası terör örgütlerinin desteğiyle ülke dışından silah ve mühimmat temin ettiği, ayrıca terör eylemleri ve diğer provokasyonları gerçekleştirmek için yabancı paralı askerleri de bünyelerine dahil ettiği vurgulanırken bunun, anayasal rejime karşı yapılan bir eylem olduğu, çete üyelerinin güvenlik görevlilerinin silah ve mühimmatlarını teslim etme yönündeki taleplerine uymayarak silahlı direnişe geçtiği aktarıldı.

Uluslararası terör örgütleri tarafından oluşturulan ve finanse edilen Ruşan bölgesindeki organize suç çetesi üyelerinin faaliyetlerinde, terör nitelikli suçların işaretlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak, Duşanbe-Kulma uluslararası kara yolunda araçların engelsiz hareketini temin etmek için güvenlik görevlileri tarafından kara yolunun bu bölümünde terörle mücadele operasyonu başlatıldı." denildi.

Protestolar devam ediyor

Bölge basınında çıkan haberde ise Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti’nin merkezi Horug’da Bölge Valisi Alişir Mirzonabot ile Horug Belediye Başkanı Rizo Nazarzoda'nın istifası, Kasım 2021’de hayatını kaybeden Gulbiddin Ziyabekov'un ölümünden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması ve bu protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle hafta sonunda başlayan protestoların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bazı eylemcilerin Duşanbe-Kulma otoyolunun bir kısmını trafiğe kapattığı, bunun üzerine güvenlik güçleri ile eylemciler arasında olaylar yaşandığı, bazı protestocuların yaralandığı aktarılırken, sosyal medyada ise silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Kasım 2021'de Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde, 30 yaşındaki Gulbiddin Ziyabekov'un polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.