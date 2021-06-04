Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Çon Alay ilçesi Unju-Bulak mevkisinde, sınırdan 1 kilometre içeriye girerek konteyner yerleştirdiğini ve sınır hattında hafif zırhlı araçlarda hareketlilik gözlemlendiğini duyurdu.

Kırgızistan; Tacikistan'ı, iki ülke arasında sınır belirleme çalışmalarını yürüten hükümetler arası heyetlerin sınır konusunda daha önce vardığı anlaşmayı bozmakla sorumlu tuttu. Gerilimin tırmanmaması için bir dizi önlem aldığını açıkladı.

Tacikistan-Kırgızistan çatışma

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde yer alan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etmek için 28-30 Nisan tarihlerinde 60'a yakın asker ve sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir çatışma yaşanmıştı.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.