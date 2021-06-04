Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de en büyük Harry Potter mağazası açıldı
[Fotoğraf: AA]
Edebiyat serisinden sinema yolculuğuna uzanan yolda milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Harry Potter'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası ABD'nin New York eyaletinde açıldı.
İngiliz yazar J.K. Rowling'in unutulmaz eseri "Harry Potter'ın Dünyası" konseptli mağazanın açılışı yoğun ilgi gördü.
New York'un Manhattan bölgesindeki mağazanın açılışında yüzlerce kişi yağmura rağmen saatlerce içeri girmeyi bekledi.
Hayranları fantastik dünyayı ilgiyle gezdi
Sonunda uzun bekleyiş sona erdi ve serinin hayranları mağazaya alındı. Mağazaya girenler merakla etrafı inceledi.
Harry Potter'ın fantastik dünyasında yolculuğa çıktı.
Dünyanın en büyük Harry Potter mağazasında, kolyelerden asalara, posterlerden kravatlara pek çok ürün satışa sunuldu.
Etiketler: ABD
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