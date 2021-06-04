İngiliz yazar J.K. Rowling'in unutulmaz eseri "Harry Potter'ın Dünyası" konseptli mağazanın açılışı yoğun ilgi gördü.

New York'un Manhattan bölgesindeki mağazanın açılışında yüzlerce kişi yağmura rağmen saatlerce içeri girmeyi bekledi.

Hayranları fantastik dünyayı ilgiyle gezdi

Sonunda uzun bekleyiş sona erdi ve serinin hayranları mağazaya alındı. Mağazaya girenler merakla etrafı inceledi.

Harry Potter'ın fantastik dünyasında yolculuğa çıktı.

Dünyanın en büyük Harry Potter mağazasında, kolyelerden asalara, posterlerden kravatlara pek çok ürün satışa sunuldu.