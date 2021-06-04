Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 ile ilgili Hükümet Komisyonunun yeni kararına göre, ülkede dış hat uçuşlarında Türkiye ve Özbekistan'a uçak sefer sayıları artacak.

7 Haziran'dan itibaren hava yolu şirketleri, Kazakistan'dan Antalya'ya haftada 8 sefer düzenleyecek.

Semerkand'a düzenli sefer

Bunun yanı sıra Özbekistan'ın Namangan, Nukus ve Semerkand şehirlerine de düzenli seferler açılacak.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, daha önce yaptığı açıklamada, yaz aylarında çok sayıda vatandaşın tatile Türkiye'ye gittiğini ve bu durumu dikkate alarak Antalya'ya uçak seferi sayısının artırılması konusunda müzakerelerde bulunduklarını vurgulamıştı.