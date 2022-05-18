Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruşan ilçesinde organize suç örgütünün, içinde askerlerin bulunduğu konvoya düzenlediği saldırıda 1 subayın yaşamını yitirdiği, 13 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, 200 kişiden oluşan silahlı grubun dün Duşanbe-Kulma otoyolunun Ruşan'dan geçen kısmı ile sınır komutanlığına giden yolu kapattığı kaydedilirken, örgütün bunun için önceden hazırlandığı ve bu amaçla yurt dışından silah getirttiği kaydedildi.

"Suç örgütüne üye 8 kişinin öldürüldüğü, 11 kişinin yaralandığı, 70'ten fazla kişinin de yakalandığı operasyonda, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesine yer verilen açıklamada, Ruşan'daki mevcut durumun istikrarlı olduğu, örgütün diğer üyelerinin teslim olmaları için ültimatom verildiği açıklandı.

Açıklamada, "Toplumun güvenliğinin ve gelişmesinin temeli yalnızca hukuka ve düzene uymaktır. Bu kutsal görevi, bölgenin gururlu insanlarıyla birlikte yerine getiriyoruz. Bununla bölgedeki tüm silahlı organize suç gruplarının faaliyetlerine son vermiş olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Tacik makamları, bu sabah, sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmak için örgütlü suç çetesi üyelerinin dün Duşanbe-Kulma otoyolunun Ruşan’dan geçen kısmını yasa dışı kapattığını kaydederken, bunun üzerine suç çetesine yönelik bölgede operasyon başlatıldığını duyurmuştu.