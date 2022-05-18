Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yargıtay 2019'da ülkenin farklı belediyelerinde Macron'un iklimle ilgili "eylemsizliğine" dikkati çekmek için resmi portrelerini indiren 12 eylemciye verilen para cezasına onay verdi.

Söz konusu eylemin "aktivist bir yaklaşım kapsamında" gerçekleştiğini ve bir ifade biçimi olarak değerlendirilebileceğini belirten Yargıtay, ancak "Cumhurbaşkanı portrelerini sembolik değeri, eylemcilerin istekleri gerçekleşmeden portreleri vermeyi reddetmesi ve organize bir hırsızlık olması" nedeniyle bir önceki temyiz mahkemelerinin verdiği cezayı orantılı buldu.

Eylemciler, Yargıtay'ın kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracak.

Eylemciler, 2019'da Paris'te 3 belediye ile Valence ve Strazburg belediyelerine girerek Macron'un resmi portrelerini indirmiş ve bunları iade etmemişti.

Temyiz Mahkemeleri bazıları için tecilli olmak üzere eylemcileri 200 ila 500 euro arası para cezasına çarptırmıştı.

Eylemciler, bu kararları ifade özgürlüğüne aykırı bularak Yargıtay'a taşımıştı.