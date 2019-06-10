İngiliz Financial Times gazetesi, Suudi Arabistanlı iş insanlarından bazılarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2030 vizyonu konusunda umutlu olduğunu ancak bazı iş insanlarının gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından korkularının arttığını öne sürdü.

Gazete, Veliaht Prens'in başlattığı ekonomik reformların yükünü Suudi Arabistanlı şirketlerin çektiğini belirterek, 2014 yılında petrol fiyatlarının düşmesinin ardından hükümetin milyarlarca dolarlık sözleşme bedellerini ödemediğini aktardı.

Yazıda, Cidde’de birçok iş yerinin kepenklerini kapattığı ve iş insanlarının fiyatların düşüklüğünden şikayet ettiği vurgulandı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın planının ülke ekonomisini özel sektöre doğru yönlendirmek olduğunun belirtildiği yazıda, gelinen noktada Suudi Arabistan’da hayatın zorlaştığı aktarıldı.

Suudi Arabistan’ın, Muhammed bin Selman’ın 2030 vizyonu hedeflerini açıklamasının ardından "zorla, dramatik bir değişim sürecinden geçtiği" savunulurken, ülkede enerjiye verilen desteğin kesilmesi ve yeni vergiler getirilmesinin hane halkı harcamalarını düşürdüğü belirtildi.

Kaynak: Financial Times