ABD'de, saatte 113 kilometre hıza ulaşan fırtına ve yağış nedeniyle şehir sakinleri büyük sıkıntı yaşıyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde inşaat halindeki bir binada bulunan vinç, şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Önce yandaki binanın, ardından otoparkın üzerine düştü.

Olayda 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Santa Clarita şehrinde ise bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Yangına 12 itfaiye aracıyla yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale etti. Eğlence merkezinde hasar meydana geldi.

20 daire kül oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Barking Riverside bölgesinde de bir apartmanda yangın çıktı.

Yangına 15 itfaiye aracıyla 100 itfaiyeci müdahale etti. Apartman sakinleri tahliye edilirken, 20 daire kül oldu. 10 dairede ise hasar meydana geldi.

Olayda ölen, yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: TRT Haber