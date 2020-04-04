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Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırısında 4 sivil öldü
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın sınırdaki Sada iline düzenlediği füze saldırısında aynı aileden 4 sivilin öldüğünü açıkladı.
Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'ın Sada iline bağlı Razih ilçesinin Beni Sayyah bölgesine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen saldırıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 11:06
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