Filistin hükümeti yayılan koronavirüs salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil kentine bağlı Halhul ve Nablus kentinin güneydoğusundaki Kasra beldelerini karantina altına aldı.

İki beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, polis ise beldelerin içinde devriye atarak halka evlerinde kalmaları uyarısı yaptı.

Filistin'de koronavirüs vakası artmaya devam etmesiyle ülkede dün olağanüstü hal 30 gün daha uzatıldı.

Öte yandan, Filistin'de 8'i çocuk 23 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 194'e yükseldi.