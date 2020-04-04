ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de sağlık sigortası olmayanların koronavirüs tedavileri için gittikleri sağlık kuruluşlarında bir engelle karşılaşmalarını istemedikleri için bu konuda yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan COVID-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak” dedi.

Sigortasızların hastane masraflarının geçtiğimiz ay kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan karşılanacağını belirten Trump, “Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum” ifadelerini kullandı.

ABD'de toplam vaka sayısı 278 bin 458'e, ölü sayısı ise 1 bin 159'a yükseldi.