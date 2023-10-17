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Dünya
AA 17.10.2023 14:14

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve diğer bazı ülkeler için "ziyaret vizesi" kolaylığı

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin vatandaşları için giriş vizesini kolaylaştıracak yeni prosedürler duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve diğer bazı ülkeler için "ziyaret vizesi" kolaylığı

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi kapsamını 6 ülkeye genişlettiği belirtildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden ziyaret vizesinin elektronik veya Suudi Arabistan'a giriş sırasında alma kolaylığının sağlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerin Türkiye, Panama, Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Mauritius ve Tayland olduğu ifade edildi.

Adı geçen ülkelerden Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi alanların umre ziyareti yapabilecekleri gibi turistik ziyarette de bulunabilecekleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, ancak söz konusu vizenin Suudi Arabistan'da çalışmayı kapsamadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.

Ülkenin petrole dayanan ekonomisini çeşitlendirmeye giden Suudi Arabistan, 2030 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor.

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