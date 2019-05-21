Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın elinin daima barışa uzandığı, barışın sağlanması için çalıştığı ve bölgede muhtemel herhangi bir savaşa mani olmak için elinden geleni yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, İran rejimine karşı kararlı bir tutum sergileyerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, tüm dünyada yıkım ve kaos yaymasının engellenmesi istenerek, "Bakanlar Kurulu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bunlarla ilgili harcanan çabalar hakkında bir dizi rapor inceledi." denildi.

"İran rejiminin ve ajanlarının bölgedeki eylemleri ve bunların uluslararası, bölgesel barış ve güvenliği ve dünya petrol piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli yansımalarının" ardından Kral Selman'ın yaptığı olağanüstü zirve çağrılarına da değinilen açıklamada, "Suudi Arabistan, İran halkı da dahil tüm halkların güvenlik ve barış içerisinde yaşama ve kalkınma hakkına sahip olduğuna inanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), ay sonunda Mekke'de düzenlenmesi planlanan 14. olağan zirvesinin, İslam dünyasındaki gelişmeler ve çeşitli sorunlara karşı ortak bir tutumla sonuçlanmasının ümit edildiği de kaydedildi.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a uyguladığı yaptırımlarla gerilen Washington-Tahran hattı nedeniyle bölge, son günlerde Körfez ülkeleri ile Batılı delegasyonlar arasında gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Körfezde neler oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

Ayrıca 12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta da Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmişti. BAE, ticari gemilere yönelik sabotajın İran tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu, gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğunu kaydetmişti.

Son olarak Riyad yönetimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

Öte yandan 14. İİT Zirvesinin de Kral Selman başkanlığında 31 Mayıs'ta Mekke'de düzenleneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA