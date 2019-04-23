Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs'ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Bugün basının sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Al-Assaf, ABD'nin İran'a petrol yaptırım muafiyetlerinin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Tahran’ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" politikasını durdurmanın gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Al-Assaf, "Suudi Arabistan, İran rejiminin istikrarı istikrarsızlaştırma politikasına ve terörizmin desteklenmesine son verilmesi için gerekli olan bu adımı tam olarak destekliyor." dedi.

Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı

Donald Trump geçtiğimiz yılın mayıs ayında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya'dan oluşan 8 ülkeye ise petrol ihracatı konusunda geçici muafiyet tanınmıştı.

Kaynak: Reuters