Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]
Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği duyurdu.
Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.
Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.
Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Suudi Arabistan Umre
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