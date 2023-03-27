Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı
Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği duyurdu.
Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı.
Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.
Etiketler: Suudi Arabistan Umre
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