İsrail medyasına göre, ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut, Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini duyurması üzerine yarınki grevi iptal etti.

Havalimanı Çalışanları Sendikası da bu sabah başlattığı grevi sonlandırırken, ülkenin en büyük uluslararası havalimanı Ben-Gurion'da seferler yeniden başlayacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıkladı.

Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından geldi.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırıldı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.