Haber Giriş: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın
Suudi Arabistan'ın Sakaka kentinde yer alan sebze halinde büyük çaplı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılırken, halden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildiği bildirildi. Haldeki çok sayıda dükkanda ise büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Öte yandan yangının çıkış nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Son Haberler
- 01:03
- 00:42
- 00:26
- 00:14
- 00:02
Sıradaki Haber
Covid-19 salgınında son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz