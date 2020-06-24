Alevler kısa sürede yayılırken, halden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildiği bildirildi. Haldeki çok sayıda dükkanda ise büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Öte yandan yangının çıkış nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.