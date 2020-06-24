Washington, Türkiye'deki terör örgütlerine ilişkin tutumunu değiştirmeye başladı. Bunun son örneği, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı Terörizm 2019 Ülkeler Raporu. Raporda, FETÖ ve terör örgütü PKK/YPG ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Trump yönetiminden yeni FETÖ adımı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün dinle bağlantısı olmadığı gerçeği raporda yer buldu. Geçen yıl FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapılan "sürgünde din adamı" ifadesi bu yılki raporda yer almadı. Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı, bu kapsamda yurt içinde ve dışında tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Benzer tutum değişikliği, 2 hafta önce yine ABD tarafından yayımlanan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda da görüldü. Önceki raporlarda sıkça adı geçen Fetullahçı yapılanma, son raporda bir kez bile yer almadı.

Raporda, Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü vurgulandı

Terörizm 2019 Ülkeler Raporunun, PKK ve YPG terör örgütleri ile ilgili kısımı da dikkati çekti. Son 2 raporda değinilmeyen "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" ifadesine, bu kez yer verildi. Bu terör örgütlerinin, Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda Türkiye'nin içeride PKK, dışarıda ise DEAŞ terör örgütleri ile uğraştığı da vurgulandı. Özellikle DEAŞ'a karşı verilen mücadelede aktif rol oynandığı belirtildi.