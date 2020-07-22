Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 600'ü geçti
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 44 artarak 2 bin 601'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 331 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 601'e, vaka sayısının da 258 bin 156'ya çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 210 bin 398 olduğunu bildirdi.
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