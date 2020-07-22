Devlet Başkanı Joko Widodo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği COVID-19 aşı adayının 3'üncü aşama denemesinde Endonezya’nın bin 620 gönüllüyle yer alacağını ifade etti.

Klinik testlerin tamamlanmasını beklediklerini aktaran Widodo, olumlu sonuç alınması durumunda aşının devlete ait ilaç şirketi Bio Farma tarafından üretimine başlanacağını ve 100 milyon doz üretim yapmayı planladıklarını belirtti.

Öte yandan Bio Farma Genel Direktörü Honesti Basyi, ocak ayına kadar sürecek deneylerin sorunsuz bitmesi durumunda 2021’in ilk çeyreğinde üretime başlayacaklarını bildirdi.

Sinovoc Biotech, 15 Haziran’da, geliştirdiği COVID-19 aşı adayının 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.