Riyad Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim El-Yesari, duruşmalara katılmaları engellenen gazeteci ve diplomatlara yaptığı açıklamada,10 kadın aktivistin yargılanmasına başlandığını söyledi.

Suudi Arabistan’da geçtiğmiz yıl mayıs ayında kadınların araba sürmesi yasağının kaldırılmasının birkaç hafta sonra 12 aktivist tutuklanmıştı.

Tutuklanmaların ardından açıklama yapan savcı, 5 erkek ile 4 kadının ülkenin çıkarlarına zarar verme ve yurt dışındaki düşman unsurlara destek sağlama şüphesi ile tutuklandığını açıklamıştı.

Öte yandan 28’i Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmak üzere toplam 30 ülke geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’ı kadın aktivistleri serbest bırakmaya çağırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İngiltere Dışişleri Bakanı Heiko Maas son dönemdeki ziyaretlerinde konuyu, Suudi Arabistanlı yetkililerle konuştuklarını söylemişti.

Kaynak: Reuters