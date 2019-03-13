Le Gros Chene Tarım Teknik Lisesinin kümes alanına giren tilki, kümeste mahsur kaldı. Kümesin otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapandığı ve kilitlendiği, tilkinin de bu yüzden kümesten çıkamadığı belirtildi.

Ülkenin Brittany bölgesindeki okulun öğrencileri, ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü buldular.

Okul müdürü Pascal Daniel, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" diye konuştu.

Kaynak: AFP, BBC