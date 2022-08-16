Suudi Arabistan Havacılık Soruşturma Ofisi, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Semmame Havaalanı'ndan kalkan "hafif hava aracı"nın sabah saatlerinde düştüğü aktarılan açıklamada, uçağı kullanan pilotun kazada öldüğü ifade edildi.

Kazayla ilgili inceleme yürütmek üzere bir ekibin olay yerine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.