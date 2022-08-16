Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da hafif hava aracı düştü
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyinde Semmame Havaalanı'ndan kalkan bir "hafif hava aracı"nın düştüğü açıklandı.
Suudi Arabistan Havacılık Soruşturma Ofisi, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Semmame Havaalanı'ndan kalkan "hafif hava aracı"nın sabah saatlerinde düştüğü aktarılan açıklamada, uçağı kullanan pilotun kazada öldüğü ifade edildi.
Kazayla ilgili inceleme yürütmek üzere bir ekibin olay yerine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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