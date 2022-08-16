Haaretz gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, 7 Ağustos'ta Gazze'nin Cebaliye bölgesinde bir mezarlık yakınına düzenlenen ve 3-16 yaş arası 5 çocuğun hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürüttüğü ön incelemesini tamamladı.

Yapılan ön inceleme sonucunda İsrail ordusu, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul etti.

Habere göre, İsrail ordusu yetkilileri, söz konusu olayın İslami Cihad'ın fırlattığı roketlerden birisinin tekrar Gazze içine düşmesinden kaynaklandığını savundu. Ancak, İsrail ordusundan hiçbir yetkilinin kamuoyuna açık biçimde sorumluluğu İslami Cihad'a yüklemediğine de vurgu yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin 3 yaşındaki Cemileddin Necm, 13 yaşındaki Cemil İhab Necm, 16 yaşlarındaki Muhammed Necm ve Hamid Necm ile 15 yaşındaki Nesmi Karaş olduğu açıklandı. Norveç Mülteci Konseyi, olaylarda hayatını kaybedenlerden üçünün Gazze'deki travma rehabilitasyon programına katıldığını duyurdu.

İsrail ordusu sözcülüğü, yazılı açıklamasında, Gazze'ye üç gün boyunca süren saldırılar sırasında "ordunun İslami Cihad hedeflerine saldırdığı ve operasyon sırasında ordunun sivillere ve sivil mülklerine en az zarar vermek için elinden geleni yaptığı" savunmuştu. Cebaliye'deki saldırının da hala soruşturma sürecinde olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze saldırıları sırasında, 6 Ağustos'ta yaşanan başka bir olayda Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaşmıştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savunmuştu.

Filistinli gruplardan olaya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.