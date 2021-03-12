Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'i görevinden aldı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Hac ve Umre Bakanı Bin Tahir Benten'in yerine Devlet Bakanı İsam bin Sa'd bin Said'i atadı.
Devlet Bakanlığı görevi devam edecek
Bin Tahir Benten'in neden görevden alındığına ilişkin bilgi verilmezken, Hac ve Umre Bakanlığı'na getirilen Bin Said'in Devlet Bakanlığı görevini de devam ettireceği açıklandı.
Kral Selman ayrıca, Yüksek İdare Mahkemesi Başkalığı'na Şeyh Ali es-Seavi'yi, Sivil Havacılık Kurumu Başkanlığı'na da Şeyh Abdulaziz ed-Dueylic'i getirdi.
Etiketler: Suudi Arabistan
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