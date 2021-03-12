Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda en az 210 kişiyi kaçırdığını açıkladı.

30 öğrenci kayıp

Aruwan, olayın ardından ordunun düzenlediği operasyonda, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180 kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, 30 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

"Sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı" iddiası

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.