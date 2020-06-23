Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:03
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