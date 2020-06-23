Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yerinin gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.
Etiketler: atina Yunanistan müslüman pire ibadethaneSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:56
Son Haberler
- 18:58
- 18:52
- 18:36
- 18:39
- 18:03
Sıradaki Haber
Almanya Robert Koch Enstitüsünden 'COVID-19'a karşı dikkat' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz