Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1069 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 813'e, vaka sayısının da 312 bin 924'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca, 1148 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 287 bin 403'e ulaştığını açıkladı.