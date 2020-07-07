Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 'dan son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 392 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye, vaka sayısının da 217 bin 108'e çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 154 bin 839 olduğu kaydedildi.