Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan’da COVID-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 2 bin 17'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 'dan son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 392 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye, vaka sayısının da 217 bin 108'e çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 154 bin 839 olduğu kaydedildi.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 17:08
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