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Suudi Arabistan'da COVID-19 nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 1599'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 943 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, son verilerle COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 1599'a, vaka sayısının 186 bin 436'ya çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 127 bin 118'e ulaştığı bilgisini verdi.
Etiketler: suudi arabistan koronavirüs Suudi Arabistan CAVID-19Son Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 19:21
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