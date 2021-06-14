Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, sivil savunma ekiplerinin, Husilerin, Asir bölgesine bir saldırı düzenlediğine dair bilgi aldıkları ifade edildi.

İlgili tarafların yürüttüğü çalışma sonucu Husilerin bomba yüklü bir SİHA gönderdiği, SİHA'nın da bir okula düştüğünün ortaya çıktığı belirtilen haberde, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Husilerden şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.