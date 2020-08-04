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Suudi Arabistan'da 35 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 984'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, bin 342 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 984'e, vaka sayısı da 281 bin 435'e çıktı.
Ülkede COVID-19 teşhisi konulan bin 635 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen hasta sayısı 243 bin 688'e ulaştı.
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