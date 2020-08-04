Libya'da darbeci Hafter'in sivillere yönelik saldırılarının en yoğun olduğu zaman, geçtiğimiz yılın ağustos ayıydı.

Hafter'in hedefinde ülkenin güney batısında yer alan Merzuk kenti ve Tebu kabilesi vardı.

Hafter milisleri Tebu kabilesinin yaşadığı El Kale mahallesindeki bir düğüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 45 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

Saldırının üzerinden 1 yıl geçti

Tebu Kabilesi Kongre Başkanı Mect Mansur, katliamın 1'inci yılı dolayısıyla, yazılı bir açıklama yayımladı.

Mansur, açıklamada, Hafter ve destekçilerine karşı duruşları nedeniyle saldırının planlı şekilde yapıldığını ve bizzat kendilerinin hedef alındığını söyledi.

Katliam BAE'nin uçaklarıyla gerçekleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçağıyla yapılan saldırıyla ilgili sorumluların uluslararası hukuk sistemi içinde cezalandırılması için mücadele ettiklerini belirten Mansur, Libya hükümetine tam destek vermeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Libya'nın önde gelen etnik gruplarından birini oluşturan Tebular, ülkenin güney ve güneydoğusunda, Nijer ve Çad sınırını kapsayan bölgede yaşıyorlar.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.