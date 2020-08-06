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Suudi Arabistan'da 35 kişi COVID-19 nedeniyle öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 55'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, 1402 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 55'e, vaka sayısı da 284 bin 226'ya çıktı.
Ülkede COVID-19 teşhisi konulan 1775 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 247 bin 89 oldu.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs tedbirleri covid-19Son Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 20:11
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