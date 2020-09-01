Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 898 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 929'a, vaka sayısının da 316 bin 670'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iyileşenlerin sayısının 291 bin 514'e ulaştığını açıkladı.