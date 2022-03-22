Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan yurt dışından gelenlere yönelik kısıtlamaları kaldırdı
[Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad | Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan, ülkeye gelenler için COVID-19 salgını kapsamında uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından COVID-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.
Açıklamaya göre, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı.
Söz konusu karar, COVID-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Suudi Arabistan
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