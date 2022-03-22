Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Texas'ta fırtına ve hortum: 4 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumda 4 kişi yaralandı.
Eyaletin kuzeyinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü, 4 kişi hafif yaralandı.
Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınaların önemli hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'ye göre, Texas genelinde 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Louisiana ve Mississippi'de de etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
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