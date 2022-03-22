Eyaletin kuzeyinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü, 4 kişi hafif yaralandı.

Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınaların önemli hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'ye göre, Texas genelinde 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Louisiana ve Mississippi'de de etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.