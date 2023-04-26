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Dünya
AA 26.04.2023 10:56

Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

Suudi Arabistan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'dan bugüne kadar 114'ü kendi vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 148 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sudan'dan tahliye edilen 13'ü Suudi Arabistan vatandaşı 1687 kişi daha sabah saatlerinde gemiyle Cidde'ye vardı.

Sudan'da çatışmaların başladığı günden bu yana Riyad yönetimi tarafından tahliye edilenlerin sayısı 114'ü Suudi Arabistanlı olmak üzere toplamda 2 bin 148'e ulaştı.

Vatandaşları tahliye edilen 62 ülke arasında ABD, İngiltere, Türkiye, Güney Kore, Etiyopya, Pakistan'ın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'dan çeşitli ülkeler bulunduğu aktarıldı.

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