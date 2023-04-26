Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sudan'dan tahliye edilen 13'ü Suudi Arabistan vatandaşı 1687 kişi daha sabah saatlerinde gemiyle Cidde'ye vardı.

Sudan'da çatışmaların başladığı günden bu yana Riyad yönetimi tarafından tahliye edilenlerin sayısı 114'ü Suudi Arabistanlı olmak üzere toplamda 2 bin 148'e ulaştı.

Vatandaşları tahliye edilen 62 ülke arasında ABD, İngiltere, Türkiye, Güney Kore, Etiyopya, Pakistan'ın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'dan çeşitli ülkeler bulunduğu aktarıldı.