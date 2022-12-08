Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesine birkaç günlük ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkent Riyad'da el-Yemame Sarayı'nda görüştü.

Bin Selman ve Şi, iki ülke arasındaki ortaklıkların ele alındığı bir toplantıya liderlik ederek, Suudi Arabistan ve Çin'deki mevcut kaynaklara yatırım yapma fırsatlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Toplantıdan sonra Bin Selman ile Şi, iki ülke arasında bir dizi ikili mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza törenlerine tanıklık etti.

Söz konusu anlaşmalar, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nin uyum planını da kapsadı.

Suudi Arabistan'da Çince öğretilmesi mutabakatı

Hidrojen enerjisi alanında da bir mutabakat zaptı imzalanırken, ticaret ve sivil vatandaşlık işleri gibi diğer bazı konularda da işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

İki ülke arasında doğrudan yatırımın yanı sıra Suudi Arabistan'da Çince öğretilmesi ve iskan alanlarında da mutabakat zabıtları imzalandı.

Daha sonra Kral Suud Üniversitesi'nden Çin Devlet Başkanı Şi'ye fahri doktora diploması törenle tevdi edildi.

Şi, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de Suudi Arabistan ve Çin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 3 günlük Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmelerinin yanı sıra Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne de katılacak.