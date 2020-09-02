Söz konusu kararla birlikte Suudi Arabistan'ın hava sahası BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için serbestçe kullanılabilecek.

Bu şekilde ilk istisnai uçuş, 2 gün önce gerçekleştirilmişti. İsrailli ve ABD'li yetkililer, Tel Aviv'den yaptıkları uçuşla, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaşmışlardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kararın ardından ilk açıklamayı yaptı.

Netanyahu, BAE'ye direkt uçuşlara izin verildiğini, bu rotada Suudi Arabistan hava sahasının kullanılacağını ifade etti.