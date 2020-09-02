Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Suudi Arabistan hava sahası BAE-İsrail uçuşlarına açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Suudi Arabistan, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşme kararının ardından, BAE'den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini duyurdu.
Söz konusu kararla birlikte Suudi Arabistan'ın hava sahası BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için serbestçe kullanılabilecek.
Bu şekilde ilk istisnai uçuş, 2 gün önce gerçekleştirilmişti. İsrailli ve ABD'li yetkililer, Tel Aviv'den yaptıkları uçuşla, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaşmışlardı.
[Fotoğraf: Reuters]
Netanyahu'dan ilk açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kararın ardından ilk açıklamayı yaptı.
Netanyahu, BAE'ye direkt uçuşlara izin verildiğini, bu rotada Suudi Arabistan hava sahasının kullanılacağını ifade etti.
Etiketler: israil normalleşme bae israil arap emirlikleri israilSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 14:51
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