Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexanderplatz'daydı.

Sanatçının Türk bayrağını yere çizmek yerine asması, takdir topladı.

Meydandan geçen Türklerden biri, Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenlere sorulmuş, onlar, 'Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar' demiş" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağı her zaman göklerde olmalı"

Bir diğer Türk ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık" dedi.

Marian, geçimini bu işten sağlıyor

Romanya'dan Almanya'ya gelen Marian, meydanlarda ülke bayraklarını çizerek hayatını kazanıyor.

İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor.

Marian da biriktirdiği parayla hem ameliyat olacak hem de ülkesindeki ailesine yardımda bulunacak.