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Dünya
AA 07.11.2023 23:28

Suudi Arabistan "Gazze" konulu iki zirveye ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan "Gazze" konulu iki zirveye ev sahipliği yapacak
[Fotograf: AP]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin olağanüstü toplantı çağrısı yaptıkları bilgisi verildi.

Bu çağrı üzerine düzenlenecek Olağanüstü Arap Zirvesi ve Olağanüstü İslam Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki krizin ve tehlikeli insani yansımalarının ele alınacağı aktarılan açıklamada, bölgesel siyasi gelişmelerin Arap-Afrika ortaklığını etkilememesi için Arap-Afrika Zirvesi'nin de daha sonra belirlenmek üzere ertelendiği bilgisine yer verildi.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere Suudi Arabistan ve Filistin'den talep geldiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan ev sahipliğindeki Olağanüstü Arap Zirvesi, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

İİT de İslam ülkelerinin, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını ele almak üzere 12 Kasım Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü zirvede toplanacağını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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