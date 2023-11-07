Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2023 23:21

Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayacaklarını söyledi.

Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv’de basın açıklaması yaptı.

Bombardıman altındaki Gazze’de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, “Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak.” dedi.

Gazze'de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ceset
Gazze'de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ceset

İsrail ordusunun 31 Ekim’de Gazze’ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, “Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze’ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu
İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah’tan gelecek “her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini” kaydetti.

Netanyahu, daha önce Hizbullah’a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, “Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak.” diye konuştu.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Maduro'dan Gazze için "insanlık artık ayağa kalkmalı" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 40 bin konut tamamen yıkıldı
23:41
ABD'den, İsrail'e yapılan askeri yardımların kullanımına dair "insancıl hukuk" vurgusu
23:38
CIA Direktörü Burns, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştü
23:35
Suudi Arabistan "Gazze" konulu iki zirveye ev sahipliği yapacak
23:29
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
23:27
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı düzenledi
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Gazze'de hastaneye sığınan çocuklar: Bırakın, yaşayalım
Gazze'de hastaneye sığınan çocuklar: Bırakın, yaşayalım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ