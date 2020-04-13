Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, ayın ilk 10 gününde Suudi Arabistan’ın 2 bin Etiyopyalı göçmeni ülkesine geri gönderdiğini, bu sayının önümüzdeki günlerde 4 bine çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Komşu Cibuti’deki bin 400 göçmenin de geri döndüğü belirtilen açıklamada, ülkesine dönenlere karantina merkezlerinde gıda, barınma ve ulaşım için yardım edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Salgına sınırlı imkanlarla müdahale eden Etiyopya hükümeti, Suudi Arabistan'a sınır dışı etmeyi durdurma çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgınında şimdiye kadar 71 vakanın görüldüğü ülkede 3 kişi hayatını kaybetti.