Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Endonezya'da COVID-19 vaka sayısı 4 bin 500'ü geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da son 24 saatte 316 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 557'ye ulaştı.
Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 26 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 399'a çıktığını, vaka sayısının ise 316 artarak 4 bin 557'ye ulaştığını duyurdu.
Açıklamada iyileşen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 331'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 854 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 EndonezyaSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:22
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