Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 26 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 399'a çıktığını, vaka sayısının ise 316 artarak 4 bin 557'ye ulaştığını duyurdu.

Açıklamada iyileşen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 331'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 854 bini aşmış durumda.